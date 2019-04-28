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Президент бере участь у Великодньому богослужінні у Свято-Михайлівському Соборі

Президент бере участь у Великодньому богослужінні у Свято-Михайлівському Соборі

Київ • УНН

 • 9903 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною та сином Михайлом бере участь у Великодньому богослужінні у Свято-Михайлівському Соборі в Києві. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу президента України.

Зокрема, повідомляється, що президентська родина встановила свічки.

Петро та Марина Порошенко разом з вірянами у супроводі митрополита Київського і всієї України, предстоятеля Православної церкви України Епіфанія взяли участь у Хресній ході.

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Після цього продовжилося святкове богослужіння у Соборі. Пасхальний канон у Свято-Михайлівському Соборі відправляє митрополит Київський і всієї України, предстоятель ПЦУ Епіфаній.

Також Глава держави з дружиною відвідає ранкову службу у Cоборі Воскресіння Христового УГКЦ.

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Нагадаємо, Християни східного обряду відзначають у неділю, 28 квітня, головне релігійне свято року — Великдень.

Зокрема, у ПЦУ повідомили, що під час великоднього богослужіння “Євангелія” прочитають 8 мовами.

Раніше повідомлялось, що в Україну прибув Благодатний вогонь з Єрусалима.

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