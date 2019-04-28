Президент бере участь у Великодньому богослужінні у Свято-Михайлівському Соборі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною та сином Михайлом бере участь у Великодньому богослужінні у Свято-Михайлівському Соборі в Києві. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу президента України.
Зокрема, повідомляється, що президентська родина встановила свічки.
Петро та Марина Порошенко разом з вірянами у супроводі митрополита Київського і всієї України, предстоятеля Православної церкви України Епіфанія взяли участь у Хресній ході.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Епіфаній роздав Благодатний вогонь в соборі Києва
Після цього продовжилося святкове богослужіння у Соборі. Пасхальний канон у Свято-Михайлівському Соборі відправляє митрополит Київський і всієї України, предстоятель ПЦУ Епіфаній.
Також Глава держави з дружиною відвідає ранкову службу у Cоборі Воскресіння Христового УГКЦ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Парубій вітає християн східного обряду із Великоднем
Нагадаємо, Християни східного обряду відзначають у неділю, 28 квітня, головне релігійне свято року — Великдень.
Зокрема, у ПЦУ повідомили, що під час великоднього богослужіння “Євангелія” прочитають 8 мовами.
Раніше повідомлялось, що в Україну прибув Благодатний вогонь з Єрусалима.