Президент принимает участие в Пасхальном богослужении в Свято-Михайловском Соборе

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 106441 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 110474 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 113182 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 114100 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 142333 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115146 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140088 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144962 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130355 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130380 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Президент принимает участие в Пасхальном богослужении в Свято-Михайловском Соборе

Президент принимает участие в Пасхальном богослужении в Свято-Михайловском Соборе

Киев  •  УНН

 • 9903 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной и сыном Михаилом участвует в Пасхальном богослужении в Свято-Михайловском Соборе в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

В частности, сообщается, что президентская семья установила свечи.

Петр и Марина Порошенко вместе с верующими в сопровождении митрополита Киевского и всея Украины, Предстоятеля Православной церкви Украины Епифания приняли участие в Крестном ходе.

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После этого продолжилось праздничное богослужение в Соборе. Пасхальный канон в Свято-Михайловском Соборе отправляет митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель ПЦУ Епифаний.

Также Глава государства с супругой посетит утреннюю службу в соборе Воскресения Христова УГКЦ.

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Напомним, Христиане восточного обряда отмечают в воскресенье, 28 апреля, главный религиозный праздник года - Пасху.

В частности, в ПЦУ сообщили, что во время пасхального богослужения "Евангелия" прочитают 8 языках.

Ранее сообщалось, что в Украине прибыл Благодатный огонь из Иерусалима.

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