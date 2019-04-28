Президент принимает участие в Пасхальном богослужении в Свято-Михайловском Соборе
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной и сыном Михаилом участвует в Пасхальном богослужении в Свято-Михайловском Соборе в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу президента Украины.
В частности, сообщается, что президентская семья установила свечи.
Петр и Марина Порошенко вместе с верующими в сопровождении митрополита Киевского и всея Украины, Предстоятеля Православной церкви Украины Епифания приняли участие в Крестном ходе.
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После этого продолжилось праздничное богослужение в Соборе. Пасхальный канон в Свято-Михайловском Соборе отправляет митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель ПЦУ Епифаний.
Также Глава государства с супругой посетит утреннюю службу в соборе Воскресения Христова УГКЦ.
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Напомним, Христиане восточного обряда отмечают в воскресенье, 28 апреля, главный религиозный праздник года - Пасху.
В частности, в ПЦУ сообщили, что во время пасхального богослужения "Евангелия" прочитают 8 языках.
Ранее сообщалось, что в Украине прибыл Благодатный огонь из Иерусалима.