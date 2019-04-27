Християни східного обряду святкують Великдень

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Християни східного обряду відзначають у неділю, 28 квітня, головне релігійне свято року — Великдень. У цей день, згідно з християнським віруванням, воскрес Син Божий після того, як його розіп’яли на хресті, передає УНН.