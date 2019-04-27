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Християни східного обряду святкують Великдень

Християни східного обряду святкують Великдень

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Християни східного обряду відзначають у неділю, 28 квітня, головне релігійне свято року — Великдень. У цей день, згідно з християнським віруванням, воскрес Син Божий після того, як його розіп’яли на хресті, передає УНН.

Воскресіння Ісуса Христа — воскресіння Ісуса Христа з мертвих по трьох днях після смерті, центральна доктрина в Християнстві, яка протягом сторіч проповідувалась язичникам і є найважливішою подією (і святом, знаним як Пасха чи Великдень) християнського суспільства.

Християни щорічно святкують воскресіння Христа під час найбільшого свята християнського літургійного року — Великодня.

Ісус Христос воскрес о ранній порі в неділю, на початку нового єврейського тижня, оскільки у древніх євреїв неділя була першим днем тижня і починалася зразу ж після заходу сонця в суботу.

Тому неділя стала святим днем для християн і теж зветься Господнім Днем. Для древніх євреїв Господнім днем був останній сьомий день тижня — субота. Тому четверта заповідь Шануй день Господній, щоби святити його розуміється християнами і юдеями по-різному.

Для християн Господній день воскресіння — неділя — став днем відпочинку. Звідси його українська назва — неділя (від не ділати, не робити, тобто відпочивати). Також виконання будь-якої праці в неділю в християнстві вважається гріхом і недодержанням четвертої заповіді, оскільки така праця порушує святість Господнього дня, яка полягає в спокої та мирі.

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