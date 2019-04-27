Христиане восточного обряда празднуют Пасху

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 103550 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 107860 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 110605 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 111702 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 138545 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114508 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139673 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144914 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130318 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130360 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Христиане восточного обряда празднуют Пасху

Христиане восточного обряда празднуют Пасху

Киев  •  УНН

 • 13468 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Христиане восточного обряда отмечают в воскресенье, 28 апреля, главный религиозный праздник года - Пасха. В этот день, согласно христианскому верованию, воскрес Сын Божий после того, как его распяли на кресте, передает УНН.

Воскресение Иисуса Христа - воскресение Иисуса Христа из мертвых через три дня после смерти, центральная доктрина в христианстве, которая на протяжении столетий проповедуется язычникам и является самым важным событием (и праздником, известным как Пасха) христианского общества.

Христиане ежегодно празднуют воскресение Христа во время большого праздника христианского литургического года - Пасхи.

Иисус Христос воскрес в раннюю пору в воскресенье, в начале новой еврейского недели, поскольку у древних евреев воскресенье было первым днем недели и начиналась сразу же после захода солнца в субботу.

Поэтому воскресенье стало святым днем для христиан и тоже называется Господним Днем. Для древних евреев Господним днем был последний седьмой день недели - суббота. Поэтому четвертая заповедь Почитай день Господень, чтобы святить его, понимается христианами и иудеями по-разному.

Для христиан Господень день воскресения - воскресенье - стал днем отдыха. Отсюда его украинское название - неділя. Также выполнение любой работы в воскресенье в христианстве считается грехом и несоблюдением четвертой заповеди, поскольку такой труд нарушает святость дня Господня которая заключается в покое и мире.

Украинские Национальные Новости

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