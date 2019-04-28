Віталій Кличко привітав українців з Великоднем
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко привітав українців зі святом Воскресіння Христового. Про це повідомляє УНН з посиланням на відеоролик з привітанням Кличко на своїй сторінці у Facebook.
У ролику мер прикрашає Великодніми писанками та гірляндами сходи з Пейзажної алеї на Поділ до урочища Гончарі-Кожум’яки. Ці реконструйовані сходи відкрили в столиці влітку минулого року. Вони стали частиною великого туристичного маршруту, який з’єднає Пейзажну алею з Аркою дружби народів.
У Великодньому ролику також знявся кролик Борис. А всі охочі кияни могли приєднатися до процесу прикрашання сходів разом з мером.
"Я бажаю вам миру, добра і світлих думок. Не треба зневіри! Ми все подолаємо!", - говорить у святковому відео Кличко.
Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій привітав із Великоднем християн України східного обряду.