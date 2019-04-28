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Турчинов привітав українців зі святом Великодня

Турчинов привітав українців зі святом Великодня

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Секретарь Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов привітав українців зі святом Великодня. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Турчинова.

"Дорогі друзі! Вітаю вас зі світлим святом - днем Воскресіння Господнього! Це свято справжньої перемоги - перемоги правди над брехнею, любові - над злобою, життя - над смертю. Наш Господь, взявши на себе всі гріхи людства, прийняв за кожного з нас на Голгофі страшну смерть. Але смерть не здатна була утримати в своїх тенетах Божого Сина. Він Воскрес!", - почав секретарь РНБО.

"Правда про Воскресіння Христа змінила світ, змінила мільярди людей, заклала фундамент сучасної цивілізації. Живий Христос здатний змінювати серця та життя кожного, хто приймає Його і йде за Ним. Він може дати кожному мудрість, силу, відвагу, зробити переможцем. Саме Христос здатний змінити і нашу країну. Без Нього не може бути величі, процвітання і перемоги над ворогами. Нехай Господь благословить і зміцнить всіх нас і нашу рідну країну!", - додав секретар РНБО.

Він завершив привітання фразою "Христос Воскрес! І тільки з Ним Воскресне Україна!".

Нагадаємо, вночі митрополит Київський та всієї України Епіфаній роздав Благодатний вогонь в соборі Києва та привітав українців. Зокрема, зі святом привітали почесний патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Евстратій Зоря та ряд інших церковних діячів країни. Серед політичних діячів - з Великоднем українців привітали спікер Верховної Ради Андрій Парубій та міський голова української столиці - Віталій Кличко. А чинний президент Петро Порошенко - вночі взяв участь у Великодньому богослужінні у Свято-Михайлівському Соборі.

Як повідомляв УНН, у ПЦУ повідомили, що під час великоднього богослужіння “Євангелія” прочитають 8 мовами.

Раніше повідомлялось, що в Україну прибув Благодатний вогонь з Єрусалима.

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