Туман и плюсовая температура днем: прогноз погоды на 30 декабря

В некоторых регионах Украины завтра утром ожидается туман. Днем столбик термометра может подняться до 5 градусов тепла. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра на сутки 30 декабря, передает УНН.

Синоптики прогнозируют, что завтра будет облачно, но без существенных осадков.

В западных и Винницкой областях ночью и утром туман, видимость 200-500 м. I уровень опасности, желтый.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем около около 0°.

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