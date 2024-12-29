Туман і плюсова температура вдень: прогноз погоди на 30 грудня
Київ • УНН
В західних та Вінницькій областях очікується туман з видимістю 200-500 метрів.
В деяких регіонах України завтра вранці очікується туман. Вдень стовпчик термометра може піднятися до 5 градусів тепла. Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру на добу 30 грудня, передає УНН.
Синоптики прогнозують, що завтра буде хмарно, але без істотних опадів.
У західних та Вінницькій областях вночі та вранці туман, видимість 200-500 м. I рівень небезпечності, жовтий.
Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень близько близько 0°.
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