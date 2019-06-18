ЦИК зарегистрировала семь политических партий на внеочередных выборах в ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала семь партий на внеочередные парламентские выборы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ЦИК.
Зарегистрировано такие политические силы:
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- "Гражданская позиция",
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- Радикальная партия Олега Ляшко,
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- Всеукраинское объединение "Свобода",
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- "Всеукраинское объединение" Факел ",
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- "Голос",
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- "Оппозиционная платформа - За жизнь",
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- "Сила и честь".
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Напомним, в ЦИК не исключили проблем с явкой на внеочередные выборы в Раду .
Как сообщал УНН, в Украине открыто 16 счетов избирательных фондов кандидатов в нардепы.