ЦИК зарегистрировала семь политических партий на внеочередных выборах в ВР

Зарегистрировано такие политические силы:



"Гражданская позиция",



Радикальная партия Олега Ляшко,



Всеукраинское объединение "Свобода",



"Всеукраинское объединение" Факел ",



"Голос",



"Оппозиционная платформа - За жизнь",



"Сила и честь".



Напомним, в ЦИК не исключили проблем с явкой на внеочередные выборы в Раду .



Как сообщал УНН, в Украине открыто 16 счетов избирательных фондов кандидатов в нардепы.