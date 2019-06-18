ЦВК зареєструвала сім політичних партій на позачергових виборах до ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Центральна виборча комісія зареєструвала сім партій на позачергові парламентські вибори. Про це УНН повідомили у прес-службі ЦВК.
Зареєстровано такі політичні сили:
-
- "Громадянська позиція",
-
- Радикальна партія Олега Ляшка,
-
- Всеукраїнське об'єднання "Свобода",
-
- "Всеукраїнське об'єднання "Факел",
-
- "Голос",
-
- "Опозиційна платформа - За життя",
-
- "Сила і честь".
-
Нагадаємо, У ЦВК не виключили проблем з явкою на позачергові вибори в Раду.
Як повідомляв УНН, в Україні відкрито 16 рахунків виборчих фондів кандидатів у нардепи