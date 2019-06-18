В Україні відкрито 16 рахунків виборчих фондів кандидатів у нардепи
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Станом на сьогодні відкрито 16 рахунків виборчих фондів кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах. Про це повідомила прес-служба Центральної виборчої комісії, передає УНН.
"Станом на 18 червня 2019 року відкрито 16 рахунків виборчих фондів кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року", - йдеться в повідомленні.
Крім того, у Комісії прокоментували ситуацію у зв'язку з надходженням до ЦВК звернень від кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах щодо неможливості відкриття поточних рахунків їх виборчих фондів.
"Так, Комісія двічі надіслала Національному банку України роз’яснення щодо відкриття рахунків виборчих фондів кандидатів у народні депутати України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року та здійснення контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів, зокрема банками, в яких відкрито рахунки виборчих фондів", - повідомили у Комісії.
Нацбанк, у свою чергу, вже довів вказані листи ЦВК та додаткову роз'яснювальну інформацію до відома банків.
"Таким чином, у разі виникнення питань щодо неможливості відкриття поточних рахунків виборчих фондів просимо звертатися до Національного банку України та відповідно повідомляти про такі звернення Центральну виборчу комісію", - додали у ЦВК.
Нагадаємо, ЦВК зареєструвала 461 кандидата у нардепи.