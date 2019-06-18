В Украине открыто 16 счетов избирательных фондов кандидатов в нардепы

"По состоянию на 18 июня 2019года открыто 16 счетов избирательных фондов кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Комиссии прокомментировали ситуацию в связи с поступлением в ЦИК обращений от кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах о невозможности открытия текущих счетов их избирательных фондов.

"Так, Комиссия дважды послала Национальному банку Украины разъяснения относительно открытия счетов избирательных фондов кандидатов в народные депутаты Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года и осуществления контроля за поступлением, учетом и использованием средств избирательных фондов, в том числе банками, в которых открыты счета избирательных фондов", - сообщили в Комиссии.

Нацбанк, в свою очередь, уже доказал указанные письма ЦИК и дополнительную разъяснительную информацию до сведения банков.

"Таким образом, в случае возникновения вопросов относительно невозможности открытия текущих счетов избирательных фондов просим обращаться в Национальный банк Украины и в соответствии сообщать о таких обращениях Центральной избирательной комиссии", - добавили в ЦИК.

Напомним, ЦИК зарегистрировала 461 кандидата в нардепы.