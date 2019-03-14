ЦИК зарегистрировала 29 официальных наблюдателей на выборах президента

"По состоянию на 14 марта 2019 года Комиссия зарегистрировала 29 официальных наблюдателей от 3 общественных организаций на очередных выборах Президента Украины в заграничном избирательном округе", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, ЦИК зарегистрировала 699 международных наблюдателей.

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Напомним, в заграничном округе ЦИК образовала 101 участковую избирательную комиссию.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года.