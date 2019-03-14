ЦВК зареєструвала 29 офіційних спостерігачів на виборах президента
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Центральна виборча комісія станом на сьогодні зареєструвала 29 офіційних спостерігачів від 3 громадських організацій на виборах президента України. Про це повідомила прес-служба ЦВК, передає УНН.
"Станом на 14 березня 2019 року Комісія зареєструвала 29 офіційних спостерігачів від 3 громадських організацій на чергових виборах Президента України у закордонному виборчому окрузі", - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНН, ЦВК зареєструвала 699 міжнародних спостерігачів.
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Нагадаємо, у закордонному окрузі ЦВК утворила 101 дільничну виборчу комісію.
Вибори президента України призначені на 31 березня 2019 року.