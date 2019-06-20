ЦИК сегодня зарегистрировала 5 официальных наблюдателей от Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Сегодня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 5 официальных наблюдателей от Королевства Испания на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
"Рассмотрев соответствующее обращение, Комиссия зарегистрировала 5 официальных наблюдателей от Королевства Испания на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - говорится в сообщении.
Как сообщили в ЦИК, по состоянию на 20 июня Комиссией зарегистрировано 238 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на внеочередных выборах народных депутатов Украины.
Напомним, ЦИК уже зарегистрировала в одномандатных избирательных округах 892 кандидатов в нардепы.
Кроме того, в Киеве дважды за день "минировали" Центризбирком.