ЦВК уже зареєструвала в одномандатних виборчих округах 892 кандидатів у нардепи
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Станом на 20 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 892 кандидатів у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 744, висунутих політичними партіями – 148. Про це УНН повідомили у прес-службі ЦВК.
Як повідомили у прес-службі, 20 червня ЦВК на засіданні зареєструвала 127 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів України.
Також Комісія зареєструвала 5 кандидатів у народні депутати України, висунутих політичними партіями, в ОВО на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. А саме:
3 – висунутих політичною партією Всеукраїнське об’єднання "Черкащини";
1 – висунутого політичною партією "Воля";
1 – висунутого Політичною партією "Інтернет партія України".
"...сьогодні Комісія зареєструвала 132 кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, у тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 127, висунутих політичними партіями – 5", - йдеться у повідомленні.
Разом з тим, скасовано реєстрацію кандидата у народні депутати України Микитася М.В., який балотувався в ОВО № 206 у порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів України, у зв’язку з надходженням до ЦВК його заяви про відмову балотуватися кандидатом у народні депутати України.
"...всього станом на 20 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 892 кандидатів у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 744, висунутих політичними партіями – 148", - повідомили у ЦВК.
Окрім того, ЦВК відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати України Шикоти Л.О. та Крижановського С.В., включених до виборчого списку Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" під № 122, № 123 відповідно, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.
Нагадаємо, у Києві двічі за день "мінували" Центральну виборчу комісію.