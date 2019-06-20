ЦИК уже зарегистрировала в одномандатных избирательных округах 892 кандидатов в нардепы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. По состоянию на 20 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 892 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 744, выдвинутых политическими партиями - 148. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ЦИК.
Как сообщили в пресс-службе, 20 июня ЦИК на заседании зарегистрировала 127 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения на внеочередных выборах народных депутатов Украины.
Также Комиссия зарегистрировала 5 кандидатов в народные депутаты Украины, выдвинутых политическими партиями, в ОИО на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019. А именно:
3 - выдвинутых политической партией Всеукраинское объединение "Черкащины";
1 - выдвинутого политической партией "Воля";
1 - выдвинутого Политической партией "Интернет партия Украины".
"... сегодня Комиссия зарегистрировала 132 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 127, выдвинутых политическими партиями - 5", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, отменена регистрация кандидата в народные депутаты Украины Микитась М.В., который баллотировался в ОИО № 206 в порядке самовыдвижения на внеочередных выборах народных депутатов Украины, в связи с поступлением в ЦИК его заявления об отказе баллотироваться кандидатом в народные депутаты Украины.
"... всего по состоянию на 20 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 892 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 744, выдвинутых политическими партиями - 148", - сообщили в ЦИК.
Кроме того, ЦИК отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины Шикота Л.А. и Крыжановского С.В., включенных в избирательный список политической партии "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" под № 122, № 123 соответственно, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.
Напомним, в Киеве дважды за день "минировали" Центральную избирательную комиссию.