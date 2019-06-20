ЦВК сьогодні зареєструвала 5 офіційних спостерігачів від Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Сьогодні Центральна виборча комісія зареєструвала 5 офіційних спостерігачів від Королівства Іспанія на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, передає УНН із посиланням на прес-службу ЦВК.
"Розглянувши відповідне звернення, Комісія зареєструвала 5 офіційних спостерігачів від Королівства Іспанія на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року", - йдеться у повідомленні.
Як повідомили у ЦВК, станом на 20 червня Комісією зареєстровано 238 офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій на позачергових виборах народних депутатів України.
Нагадаємо, ЦВК уже зареєструвала в одномандатних виборчих округах 892 кандидатів у нардепи.
Крім того, у Києві двічі за день "мінували" Центвиборчком.