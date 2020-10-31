ЦИК Грузии: явка на выборах в 12:00 составила 19,41%
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Явка на парламентских выборах в Грузии на 12:00 составила 19,41% - проголосовали 681583 избирателей. Об этом сообщила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Анна Микеладзе на брифинге, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".
Самая высокая активность в одномандатном округе №19 в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 28,3%. Самая низкая активность в Аджарии. В 12:00 явка в регионе составила 17,9%.
Если сравнить данные с парламентскими выборами 2016 года, то тогда на 12:00 активность составляла 19,81%. В численном показателе это 655 948 избирателей.
Напомним, сегодня в Грузии проходят парламентские выборы. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов. 120 по пропорциональной системе и 30 - по мажоритарной.