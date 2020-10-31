ЦИК Грузии: явка на выборах в 12:00 составила 19,41%

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 19600 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 46062 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 84763 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 111989 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 90027 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 97758 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102630 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101409 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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ЦИК Грузии: явка на выборах в 12:00 составила 19,41%

ЦИК Грузии: явка на выборах в 12:00 составила 19,41%

Киев  •  УНН

 • 13916 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Явка на парламентских выборах в Грузии на 12:00 составила 19,41% - проголосовали 681583 избирателей. Об этом сообщила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Анна Микеладзе на брифинге, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Самая высокая активность в одномандатном округе №19 в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 28,3%. Самая низкая активность в Аджарии. В 12:00 явка в регионе составила 17,9%.

Если сравнить данные с парламентскими выборами 2016 года, то тогда на 12:00 активность составляла 19,81%. В численном показателе это 655 948 избирателей.

Напомним, сегодня в Грузии проходят парламентские выборы. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов. 120 по пропорциональной системе и 30 - по мажоритарной.

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