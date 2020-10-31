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ЦВК Грузії: явка на виборах на 12:00 становила 19,41%

ЦВК Грузії: явка на виборах на 12:00 становила 19,41%

Київ • УНН

 • 13922 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Явка на парламентських виборах в Грузії на 12:00 становила 19,41% - проголосували 681 583 виборців. Про це повідомила прес-спікер Центральної виборчої комісії (ЦВК) Анна Микеладзе на брифінгу, передає УНН із посиланням на "Новости Грузия".

Найвища активність в одномандатному окрузі №19 в регіоні Рача-Лечхумі і Квемо Сванеті - 28,3%. Найнижча активність в Аджарії. О 12:00 явка в цьому регіоні становила 17,9%.

Якщо порівняти дані з парламентськими виборами 2016 року, то тоді на 12:00 активність становила 19,81%. У чисельному показнику це 655 948 виборців.

Нагадаємо, сьогодні в Грузії проходять парламентські вибори. У них беруть участь 48 партій і два блоки. Виборцям належить вибрати 150 депутатів. 120 за пропорційною системою і 30 - за мажоритарною.

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