ЦВК Грузії: явка на виборах на 12:00 становила 19,41%

Найвища активність в одномандатному окрузі №19 в регіоні Рача-Лечхумі і Квемо Сванеті - 28,3%. Найнижча активність в Аджарії. О 12:00 явка в цьому регіоні становила 17,9%.

Якщо порівняти дані з парламентськими виборами 2016 року, то тоді на 12:00 активність становила 19,81%. У чисельному показнику це 655 948 виборців.

Нагадаємо, сьогодні в Грузії проходять парламентські вибори. У них беруть участь 48 партій і два блоки. Виборцям належить вибрати 150 депутатів. 120 за пропорційною системою і 30 - за мажоритарною.