ЦПД РНБО: в Сочи ночью взрывалась нефтебаза
Киев • УНН
В Сочи взорвалась нефтебаза, о чем сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. Это произошло после того, как россияне атаковали исторический центр Одессы и рынок Привоз.
В Сочи в Краснодарском крае РФ ночью взрывалась нефтебаза, сообщил в четверг руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram, пишет УНН.
Детали
"В Сочи так взрывалась нефтебаза", - написал Коваленко, показав видео.
"Россияне же, к сожалению, атаковали исторический центр Одессы, рынок Привоз - трудно что-то комментировать об этом, неадекватность эту", - указал руководитель ЦПД СНБО.
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Как сообщил телеграм-канал ASTRA, под ударом в Краснодарском крае РФ была "Лукойл-Югнефтепродукт Сочинская нефтебаза".
Также сообщается, что сотни пассажиров, планировавших лететь в Сочи, застряли в аэропортах Сибири. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в аэропортах городов Новосибирска, Омска и Томска рейсов в Сочи ждали почти 800 пассажиров.
"В связи с поздним прибытием воздушных судов в аэропортах городов Новосибирска, Омска и Томска объявлены задержки выполнения рейсов", - сказано в сообщении российского ведомства.
Ранее местные СМИ писали, что на вылет в аэропорту Сочи задержано около 60 рейсов.
Аэропорт Сочи приостановил работу из-за атаки беспилотников, в результате которой загорелась нефтебаза в поселке Сириус. Власти подтвердили атаку.