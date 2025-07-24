ЦПД РНБО: у сочі вночі вибухала нафтобаза

У сочі в краснодарському краї рф вночі вибухала нафтобаза, повідомив у четвер керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram, пише УНН.

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"В сочі так вибухала нафтобаза", - написав Коваленко, показавши відео.

"росіяни ж, на жаль, атакували історичний центр Одеси, ринок Привоз - важко щось коментувати про це, неадекватність цю", - вказав керівник ЦПД РНБО.

Атака дронів на російське сочі: вибухи та пожежі, аеропорт обмежив роботу

Як повідомив телеграм-канал ASTRA, під ударом у краснодарському краї рф була "Лукойл-Югнафтопродукт Сочинська нафтобаза".

Також повідомляється, що сотні пасажирів, які планували летіти до Сочі, застрягли в аеропортах Сибіру. За даними Західно-Сибірської транспортної прокуратури, в аеропортах міст Новосибірська, Омська і Томська на рейси в Сочі чекали майже 800 пасажирів.

"У зв'язку з пізнім прибуттям повітряних суден в аеропортах міст Новосибірська, Омська і Томська оголошено затримки виконання рейсів", - сказано в повідомленні російського відомства.

Раніше місцеві ЗМІ писали, що на виліт в аеропорту Сочі затримано близько 60 рейсів.

Аеропорт Сочі призупинив роботу через атаку безпілотників, внаслідок якої спалахнула нафтобаза у селищі Сіріус. Влада підтвердила атаку.