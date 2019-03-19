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В этом году тяжелораненых украинских воинов будут лечить в США за 5 млн долларов

Киев • УНН

 • 8683 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. В этом году правительство США выделит примерно 5 млн долларов на лечение 10 тяжело раненых украинских воинов. Об этом сообщила заместитель министра по делам ветеранов Оксана Гаврилюк на брифинге, передает корреспондент УНН.

В этом году тяжелораненых украинских воинов будут лечить в США за 5 млн долларов

"На этот год США выделят 5 млн долларов на лечение действующих военнослужащих", - отметила замминистра.
По ее словам, правительство США определил 10 военных госпиталей, которые в текущем году примут на лечение 10 тяжело раненых украинских военных. По оценкам американских медиков, стоимость лечения 1 тяжело раненного бойца составляет, примерно, 0,5 млн долларов.

Напомним, Министерство по делам ветеранов до сих пор ищет помещение, временно располагаясь на базе Государственной службы по делам ветеранов.

Кабинет министров Украины одобрил предложение о плане организации подготовки проектов актов, необходимых для обеспечения реализации закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" по Единого государственного реестра ветеранов войны.

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