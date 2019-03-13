Уряд прийняв важливе рішення для створення реєстру ветеранів війни
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив пропозицію про план організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації закону “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” щодо Єдиного державного реєстру ветеранів війни, передає УНН.
Мінветеранів, Мінсоцполітики, Міноборони, МВС, Мінекономрозвитку, Мінфін, Мін'юст, Адміністрація Держспецзв'язку, Державна служба у справах ветеранів війни та учасників АТО мають схвалити план до 25 березня.
Як повідомляв УНН, Міністр у справах ветеранів Ірина Фріз підписала наказ про затвердження складу Громадської ради при Мінветеранів.
Міністр спрямувала звернення до Департаменту кіберполіції Національної поліції України, щоб зняти нарікання та зауваження.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив положення про Міністерство у справах ветеранів.