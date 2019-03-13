Правительство приняло важное решение для создания реестра ветеранов войны

Минветеранов, Минсоцполитики, Минобороны, МВД, Минэкономразвития, Минфин, Минюст, Администрация Госспецсвязи, Государственная служба по делам ветеранов войны и участников АТО должны одобрить план до 25 марта.



Как сообщал УНН, министр по делам ветеранов Ирина Фриз подписала приказ об утверждении состава Общественного совета при Минветеранов.



Министр направил обращение в Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, чтобы снять нарекания и замечания.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил положение о Министерстве по делам ветеранов.