Правительство приняло важное решение для создания реестра ветеранов войны
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Кабинет министров Украины одобрил предложение о плане организации подготовки проектов актов, необходимых для обеспечения реализации закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" относительно Единого государственного реестра ветеранов войны, передает УНН.
Минветеранов, Минсоцполитики, Минобороны, МВД, Минэкономразвития, Минфин, Минюст, Администрация Госспецсвязи, Государственная служба по делам ветеранов войны и участников АТО должны одобрить план до 25 марта.
Как сообщал УНН, министр по делам ветеранов Ирина Фриз подписала приказ об утверждении состава Общественного совета при Минветеранов.
Министр направил обращение в Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, чтобы снять нарекания и замечания.
Напомним, Кабинет министров Украины утвердил положение о Министерстве по делам ветеранов.