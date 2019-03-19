Цього року важкопоранених українських воїнів лікуватимуть в США за 5 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Цього року уряд США виділить приблизно 5 млн доларів на лікування 10 важкопоранених українських воїнів. Про це повідомила заступник міністра у справах ветеранів Оксана Гаврилюк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"На цей рік США виділять 5 мільйонів доларів на лікування діючих військовослужбовців", - зазначила заступник міністра.
За її словами, уряд США визначив 10 військових шпиталів, які протягом поточного року візьмуть на лікування 10 важкопоранених українських військових. За оцінками американських медиків, вартість лікування 1 важкопораненого бійця складає, приблизно, 0,5 млн доларів.
Нагадаємо, Міністерство у справах ветеранів досі шукає приміщення, тимчасово розташовуючись на базі Державної служби у справах ветеранів.
Кабінет міністрів України схвалив пропозицію про план організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації закону “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” щодо Єдиного державного реєстру ветеранів війни.