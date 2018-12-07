В этом году киевское метро "минировали" около 20 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В текущем году в КП "Киевский метрополитен" поступило 19 сообщений о минировании станций. Об этом сообщила пресс-служба "Киевского метрополитена" в ответе на запрос корреспондента УНН.
"С начала 2018 года в КП "Киевский метрополитен" поступило 19 сообщений о минировании. Все сообщения ложные", - отметили в пресс-службе предприятия.
При этом в Киевметрополитене уточнили для обеспечения нормальной работы предприятия предприятие постоянно проводит обзор всех станций относительно возможного обнаружения подозрительных предметов и лиц. В случае выявления таких сообщает полицейских и принимает необходимые меры.
Предупреждением подобных случаев, по информации пресс-службы компании, специализирующиеся исключительно правоохранительные органы Украины.
Напомним, 30 октября станцию Киевского метрополитена "Льва Толстого" закрыли на вход и выход из-за звонка о заминировании.
2 ноября из-за анонимного сообщения о заминировании временно закрыли станцию метро "Майдан Незалежности".