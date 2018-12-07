Цього року київське метро "мінували" близько 20 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Протягом поточного року до КП "Київський метрополітен" надійшло 19 повідомленнь про мінування станцій. Про це повідомила прес-служба "Київського метрополітену" у відповіді на запит кореспондента УНН.
"З початку 2018 року до КП "Київський метрополітен" надійшло 19 повідомлень про мінування. Всі повідомлення хибні", - зазначили в прес-службі підприємства.
При цьому в Київметрополітені уточнили для забезпечення нормальної роботи підприємства підприємство постійно проводить огляд всіх станцій щодо можливого виявлення підозрілих предметів та осіб. У разі виявлення таких повідомляє працівників поліції та вживає необхідні заходи.
Попередженням подібних випадків, за інформацією прес-служби підприємства, займаються виключно правоохоронні органи України.
Нагадаємо, 30 жовтня станцію Київського метрополітену “Льва Толстого” закрили на вхід та вихід через дзвінок про замінування.
2 листопада через анонімне повідомлення про замінування тимчасово закрили станцію метро “Майдан Незалежності”.