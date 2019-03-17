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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В этом году экстренная медицинская помощь получит на модернизацию 1 млрд грн

Киев • УНН

 • 12501 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Запланирована модернизация оперативно-диспетчерских служб во всех регионах Украины в этом году получит 1 млрд грн бюджетного финансирования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

В этом году экстренная медицинская помощь получит на модернизацию 1 млрд грн

"Запланированная модернизация оперативно-диспетчерских служб во всех регионах Украины. В Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и г. Киеве стартует проект развития системы экстренной медицинской помощи (ЭМП). Теперь она будет финансироваться по такой модели: не более 75% от определенной потребности финансируется за счет госбюджета, не менее 25% - за счет местных бюджетов", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, реформа предусматривает обновление алгоритмов диспетчеризации, создание новой IT-инфраструктуры, обновление обязательных протоколов диспетчеров и протоколов командных действий бригад, новые автомобили и оборудования и тому подобное.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины не использует кредит Всемирного банка на повышение качества медуслуг в регионах: четвертый год львиная доля 215 млн долл. лежат "мертвым грузом", а по кредиту государство оплатило уже более 3 млн долл. процентов и комиссий.

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