В этом году экстренная медицинская помощь получит на модернизацию 1 млрд грн

"Запланированная модернизация оперативно-диспетчерских служб во всех регионах Украины. В Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и г. Киеве стартует проект развития системы экстренной медицинской помощи (ЭМП). Теперь она будет финансироваться по такой модели: не более 75% от определенной потребности финансируется за счет госбюджета, не менее 25% - за счет местных бюджетов", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, реформа предусматривает обновление алгоритмов диспетчеризации, создание новой IT-инфраструктуры, обновление обязательных протоколов диспетчеров и протоколов командных действий бригад, новые автомобили и оборудования и тому подобное.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины не использует кредит Всемирного банка на повышение качества медуслуг в регионах: четвертый год львиная доля 215 млн долл. лежат "мертвым грузом", а по кредиту государство оплатило уже более 3 млн долл. процентов и комиссий.



