Цього року екстрена медична допомога отримає на модернізацію 1 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Запланована модернізація оперативно-диспетчерських служб у всіх регіонах України цього року отримає 1 млрд грн бюджетного фінансування. Про це повідомляє УНН з посиланням на Урядовий портал.
“Запланована модернізація оперативно-диспетчерських служб у всіх регіонах України. У Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві стартує проект розвитку системи екстреної медичної допомоги (ЕМД). Тепер вона фінансуватиметься за такою моделлю: не більше 75% від визначеної потреби фінансується за рахунок держбюджету, не менше 25% — за рахунок місцевих бюджетів”, — йдеться у повідомленні.
У відомстві додали, реформа передбачає оновлення алгоритмів диспетчеризації, створення нової IT-інфраструктури, оновлення обов’язкових протоколів диспетчерів та протоколів командних дій бригад, нові автомобілі і обладнання тощо.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України не використовує кредит Світового банку на підвищення якості медпослуг в регіонах: четвертий рік левова частка 215 млн дол. лежать “мертвим вантажем”, а за кредитом держава сплатила вже понад 3 млн дол. відсотків і комісій.