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Этим летом в Украине существенно уменьшилось количество оздоровительных учреждений для детей

Киев • УНН

 • 18805 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. В этом году заявки на открытие подали 7847 заведений оздоровления и отдыха для детей, тогда как в прошлом году их было 9400. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в ответе на запрос корреспондента УНН.

Этим летом в Украине существенно уменьшилось количество оздоровительных учреждений для детей

По данным ведомства, в частности в этом году заявили о намерении работать 259 оздоровительных учреждений, из них загородных - 211, санаторного типа - 42, детских центров - 6 и 7 591 учреждений отдыха, из них 7338 - с дневным пребыванием, 15 - палаточных городков и 238 - лагерей труда и отдыха.

При этом в Госпродпотребслужбе отметили, что на начало оздоровительной кампании готовность заведений оздоровления в Украине составляет 87%, учреждений отдыха - 97%.

Напомним, пятеро детей, отдыхавших в детском оздоровительном лагере на Буковине, накануне были госпитализированы в Кицманской ЦРБ с диагнозом "острый энтероколит". Полиция проводит проверку.

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