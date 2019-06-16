Этим летом в Украине существенно уменьшилось количество оздоровительных учреждений для детей

По данным ведомства, в частности в этом году заявили о намерении работать 259 оздоровительных учреждений, из них загородных - 211, санаторного типа - 42, детских центров - 6 и 7 591 учреждений отдыха, из них 7338 - с дневным пребыванием, 15 - палаточных городков и 238 - лагерей труда и отдыха.



При этом в Госпродпотребслужбе отметили, что на начало оздоровительной кампании готовность заведений оздоровления в Украине составляет 87%, учреждений отдыха - 97%.



Напомним, пятеро детей, отдыхавших в детском оздоровительном лагере на Буковине, накануне были госпитализированы в Кицманской ЦРБ с диагнозом "острый энтероколит". Полиция проводит проверку.