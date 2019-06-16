Цього літа в Україні суттєво поменшало оздоровчих закладів для дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Цього року заявки на відкриття подали 7847 закладів оздоровлення та відпочинку для дітей, тоді як минулого року їх було 9400. Про це повідомила прес-служба Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у відповіді на запит кореспондента УНН.
За даними відомства, зокрема цього року заявили про намір працювати 259 закладів оздоровлення, із них заміських – 211, санаторного типу – 42, дитячих центрів - 6 та 7591 закладів відпочинку, із них 7338 – із денним перебуванням, 15 - наметових містечок та 238 - таборів праці та відпочинку.
При цьому в Держпродспоживслужбі зазначили, що на початок оздоровчої кампанії готовність закладів оздоровлення в Україні становить 87%, закладів відпочинку - 97%.
Нагадаємо, п'ятеро дітей, які відпочивали у дитячому оздоровчому таборі на Буковині, напередодні були госпіталізовані до Кіцманської ЦРЛ із діагнозом "гострий ентероколіт". Поліція проводить перевірку.