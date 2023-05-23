ВСК по экономической безопасности сегодня рассмотрит вопрос эффективности управления арестованными российскими активами

ukru
13 марта, 19:26 • 46830 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 104233 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 107387 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 107575 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101588 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 94729 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 110203 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131355 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 171044 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 202178 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 40694 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 35740 просмотра
Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

13 марта, 18:05 • 21531 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 44815 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 23496 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 171044 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 202178 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 143986 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 150502 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 186992 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 65203 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103618 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120635 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156334 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163210 просмотра
Актуальное
ВСК по экономической безопасности сегодня рассмотрит вопрос эффективности управления арестованными российскими активами

ВСК по экономической безопасности сегодня рассмотрит вопрос эффективности управления арестованными российскими активами

Киев • УНН

 • 650175 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Сегодня состоится совместное заседание Временной следственной комиссии парламента по экономической безопасности и Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики, сообщает УНН.

Начало заседания запланировано на 10 утра.

«Вопрос – управления арестованными (у русни и не только) активами», - написал у себя в Телеграм-канале глава ВСК, нардеп Ярослав Железняк.

Ожидается, что эта встреча ВСК и нардепов из антикоррупционного Комитета будет посвящена эффективности работы АРМА.

УНН будет транслировать заседание вживую на своей странице в Фейсбук.

Ранее ВСК уже высказывала претензии к работе Агентства. Речь идет о реализации с аукциона арестованного российского аммиака и белорусского калия. У представителей ВСК были претензии к стоимости реализации этих активов, которая, по их мнению, была заниженной, а также к срокам реализации, в частности аммиака, которые растянулись во времени. В АРМА объяснили, что стоимость была сформирована в соответствии с требованиями закона оценщиком, которым были учтены сопутствующие расходы, в частности, стоимость хранения аммиака. А на сроки реализации повлиял технологический процесс загрузки и отгрузки продукта.

Однако, после заседания, на котором присутствовали представителя АРМА, председатель ВСК, нардеп Железняк высказал необходимость ликвидации Агентства.

Добавим

Ранее в СМИ появилась информация, что во время совместного заседания ВСК и парламентского Комитета нардепы также планируют проверить, смогли ли правоохранители остановить незаконную торговлю подакцизными товарами, речь идет о сигаретах из duty-free, по адресам, которые были переданы правоохранителям представителями ВСК. Ранее представители ВСК сообщили, что разоблачили схему реализации товаров из duty-free в обычных магазинах, что противозаконно и позволяет избегать уплаты акцизов на миллионы гривен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Запрет продажи сигарет в Duty Free на время военного положения: появился проект закона

О ВСК

"Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных фактов нарушений законодательства Украины должностными лицами Бюро экономической безопасности Украины, органов государственной власти и других государственных органов, осуществляющих полномочия в сфере экономической безопасности, которые могли привести к уменьшению поступлений в государственный и местные бюджеты" - была сформирована в прошлом году.

Комиссия расследует возможные нарушения в работе должностных лиц Бюро экономической безопасности Украины, Службы безопасности Украины, Национальной полиции Украины, Государственной налоговой службы Украины, Государственной службы финансового мониторинга Украины, Государственной таможенной службы Украины, которые привели к уменьшению доходов в бюджеты или нарушению прав бизнеса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы