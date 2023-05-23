ВСК по экономической безопасности сегодня рассмотрит вопрос эффективности управления арестованными российскими активами
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Сегодня состоится совместное заседание Временной следственной комиссии парламента по экономической безопасности и Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики, сообщает УНН.
Начало заседания запланировано на 10 утра.
«Вопрос – управления арестованными (у русни и не только) активами», - написал у себя в Телеграм-канале глава ВСК, нардеп Ярослав Железняк.
Ожидается, что эта встреча ВСК и нардепов из антикоррупционного Комитета будет посвящена эффективности работы АРМА.
УНН будет транслировать заседание вживую на своей странице в Фейсбук.
Ранее ВСК уже высказывала претензии к работе Агентства. Речь идет о реализации с аукциона арестованного российского аммиака и белорусского калия. У представителей ВСК были претензии к стоимости реализации этих активов, которая, по их мнению, была заниженной, а также к срокам реализации, в частности аммиака, которые растянулись во времени. В АРМА объяснили, что стоимость была сформирована в соответствии с требованиями закона оценщиком, которым были учтены сопутствующие расходы, в частности, стоимость хранения аммиака. А на сроки реализации повлиял технологический процесс загрузки и отгрузки продукта.
Однако, после заседания, на котором присутствовали представителя АРМА, председатель ВСК, нардеп Железняк высказал необходимость ликвидации Агентства.
Добавим
Ранее в СМИ появилась информация, что во время совместного заседания ВСК и парламентского Комитета нардепы также планируют проверить, смогли ли правоохранители остановить незаконную торговлю подакцизными товарами, речь идет о сигаретах из duty-free, по адресам, которые были переданы правоохранителям представителями ВСК. Ранее представители ВСК сообщили, что разоблачили схему реализации товаров из duty-free в обычных магазинах, что противозаконно и позволяет избегать уплаты акцизов на миллионы гривен.
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О ВСК
"Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных фактов нарушений законодательства Украины должностными лицами Бюро экономической безопасности Украины, органов государственной власти и других государственных органов, осуществляющих полномочия в сфере экономической безопасности, которые могли привести к уменьшению поступлений в государственный и местные бюджеты" - была сформирована в прошлом году.
Комиссия расследует возможные нарушения в работе должностных лиц Бюро экономической безопасности Украины, Службы безопасности Украины, Национальной полиции Украины, Государственной налоговой службы Украины, Государственной службы финансового мониторинга Украины, Государственной таможенной службы Украины, которые привели к уменьшению доходов в бюджеты или нарушению прав бизнеса.