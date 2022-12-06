Нардепи ініціювали створення ТСК для перевірки діяльності БЕБ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня УНН. Народні депутати пропонують створити тимчасову слідчу комісію (ТСК) Верховної Ради з перевірки та оцінки ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України (БЕБ). Про це УНН повідомляє з посиланням на офіційний портал ВР.
Народні депутати пропонують провести розслідування фактів можливої бездіяльності та порушення законодавства його посадовими особами.
Відповідний проєкт постанови №8264 зареєстровано у Верховній Раді. Наразі текст документу відсутній.
Ініціюють створення ТСК Ярослав Железняк (фракція "Голос"), Данило Гетманцев та Ольга Василевська-Смаглюк (фракція "Слуга народу").
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