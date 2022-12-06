Нардепы инициировали создание ВСК для проверки деятельности БЭБ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря УНН. Народные депутаты предлагают создать временную следственную комиссию (ВСК) Верховной Рады по проверке и оценке эффективности деятельности Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Об этом УНН сообщает со ссылкой на официальный портал ВР.
Народные депутаты предлагают провести расследование фактов возможного бездействия и нарушения законодательства его должностными лицами.
Соответствующий проект постановления №8264 зарегистрирован в Верховной Раде. Пока текст документа отсутствует.
Инициируют создание ВСК Ярослав Железняк (фракция "Голос"), Даниил Гетманцев и Ольга Василевская-Смаглюк (фракция "Слуга народа").
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