Нардепы инициировали создание ВСК для проверки деятельности БЭБ

КИЕВ. 6 декабря УНН. Народные депутаты предлагают создать временную следственную комиссию (ВСК) Верховной Рады по проверке и оценке эффективности деятельности Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Об этом УНН сообщает со ссылкой на официальный портал ВР.