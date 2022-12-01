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Ухилення від сплати податків: Бюро економічної безпеки повідомило про підозру представнику збірної України

Ухилення від сплати податків: Бюро економічної безпеки повідомило про підозру представнику збірної України

Київ • УНН

 • 916594 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Бюро економічної безпеки повідомило про підозру представнику збірної України з футболу. Його підозрюють в ухиленні від сплати 18,2 млн грн податків, повідомляють у БЕБ, пише УНН.

Деталі

Детективи Бюро економічної безпеки встановили, що з 2016 по 2018 роки підозрюваний отримав понад 100 млн грн.

Цитата

“Діючи умисно, порушник приховав свої доходи, у результаті чого ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб на суму майже 16 млн гривень та військового збору в сумі понад 1 млн грн.

У 2018 році, вже будучи зареєстрованим як фізична особа – підприємець, він приховав реальні об’єми доходів та умисно ухилився від сплати єдиного податку ще на понад 1 млн грн. Загальна сума несплачених коштів до бюджету України становить понад 18,2 млн грн”, - повідомили у бюро.

Досудове розслідування цього кримінального провадження здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

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