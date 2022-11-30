За рахунок арештованого російського аміаку АРМА придбало військові облігації на 600 млн грн

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"Чергову партію російського аміаку, арештованого співробітниками БЕБ було реалізовано АРМА. З метою максимально швидкого перерахування цих коштів для потреб ЗСУ, за погодженням з Кабінетом міністрів України проводиться придбання військових облігацій. Військові облігації є механізмом прямої підтримки бюджету та армії в умовах війни", - вказали у бюро.

“Співробітники БЕБ, у межах досудових розслідувань кримінальних проваджень в економічній сфері, арештовують майно, що належить компаніям та фізичним особам росії та білорусі. Арешти здійснюється також і з метою унеможливлення продажу та виведення цих актів за кордон. Наразі вже продано три партії арештованого аміаку на загальну суму понад 910 мільйонів гривень. З них на 600 млн грн вже придбано військові облігації”, - зазначив директор БЕБ Вадим Мельник.

Деталі

Як нагадує БЕБ, уже арештовано понад 42 тис. тонн аміаку. Ці товарно-матеріальні цінності належать суб’єктам господарської діяльності російської федерації, були вилучені детективами БЕБ в межах досудових розслідувань у кримінальних провадженнях та передані в управління АРМА, вказали у БЕБ.

Доповнення

Військові облігації дозволили купувати у "Дії".