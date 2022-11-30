За счет арестованного российского аммиака АРМА приобрела военные облигации на 600 млн грн

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"Очередная партия российского аммиака, арестованного сотрудниками БЭБ была реализована АРМА. С целью максимально быстрого перечисления этих средств для нужд ВСУ, по согласованию с Кабинетом министров Украины производится приобретение военных облигаций. Военные облигации являются механизмом прямой поддержки бюджета и армии в условиях войны", – указали в бюро.

“Сотрудники БЭБ, в рамках досудебных расследований уголовных производств в экономической сфере, арестовывают имущество, принадлежащее компаниям и физическим лицам россии и беларуси. Аресты производятся также и с целью предотвращения продажи и вывода этих актов за границу. В настоящее время уже продано три партии арестованного аммиака на общую сумму более 910 миллионов гривен. Из них на 600 млн грн уже приобретены военные облигации”, - отметил директор БЭБ Вадим Мельник.

Детали

Как напоминает БЭБ, уже арестовано более 42 тыс. тонн аммиака. Эти товарно-материальные ценности принадлежат субъектам хозяйственной деятельности российской федерации, были изъяты детективами БЭБ в рамках досудебных расследований по уголовным производствам и переданы в управление АРМА, указали в БЭБ.

Дополнение

Военные облигации позволили покупать в "Дія".