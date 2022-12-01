Уклонение от уплаты налогов: Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении представителю сборной Украины

Детали

Детективы Бюро экономической безопасности установили, что с 2016 по 2018 годы подозреваемый получил более 100 млн грн.

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“Действуя умышленно, нарушитель скрыл свои доходы, в результате чего уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц на сумму почти 16 млн гривен и военного сбора в сумме более 1 млн грн.

В 2018 году, уже будучи зарегистрированным как физическое лицо – предприниматель, он скрыл реальные объемы доходов и умышленно уклонился от уплаты единого налога еще более чем на 1 млн грн. Общая сумма неуплаченных средств в бюджет Украины составляет более 18,2 млн грн”, - сообщили в бюро.

Досудебное расследование этого уголовного производства осуществляют детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.

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