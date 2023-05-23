ТСК з економічної безпеки сьогодні розгляне питання ефективності управління арештованими російськими активами
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Сьогодні відбудеться спільне засідання Тимчасової слідчої комісії парламенту з економічної безпеки та Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики, повідомляє УНН.
Початок засідання запланований на 10 ранку.
«Питання – управління арештованими (у русні і не тільки) активами», - написав у себе в Телеграм-каналі голова ТСК, нардеп Ярослав Желєзняк.
Очікується, що ця зустріч ТСК та нардепів з антикорупційного Комітету буде присвячена ефективності роботи АРМА.
УНН транслюватиме засідання наживо на своїй сторінці у Фейсбук.
Раніше ТСК вже висловлювала претензії до роботи Агентства. Йдеться про реалізацію з аукціону арештованого російського аміаку та білоруського калію. Представники ТСК мали претензії до вартості реалізації цих активів, яка на їхню думку була заниженою, а також до строків реалізації, зокрема аміаку, що розтяглися в часі. В АРМА пояснили, що вартість була сформована у відповідності до вимог закону оцінщиком, яким було враховано супутні витрати, зокрема, вартість зберігання аміаку. А на строки реалізації вплинув технологічний процес завантаження та відвантаження продукту.
Однак, після засідання, на якому були присутні представника АРМА, голова ТСК, нардеп Желєзняк висловив необхідність ліквідації Агентства.
Додамо
Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що під час спільного засідання ТСК та парламентського Комітету нардепи також планують перевірити, чи змогли правоохоронці зупинити незаконну торгівлю підакцизними товарами, мова йде про цигарки з duty-free, за адресами, які були передані правоохоронцям представниками ТСК. Раніше представники ТСК повідомили, що викрили схему реалізації товарів з duty-free у звичайних магазинах, що протизаконно та дозволяє уникати сплати акцизів на мільйони гривень.
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Про ТСК
"Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів порушень законодавства України посадовими особами Бюро економічної безпеки України, органів державної влади та інших державних органів, які здійснюють повноваження у сфері економічної безпеки, що могли призвести до зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів" - була сформована минулого року.
Комісія розслідує можливі порушення в роботі посадовців Бюро економічної безпеки України, Служби безпеки України, Національної поліції України, Державної податкової служби України, Державної служби фінансового моніторингу України, Державної митної служби України, що призвели до зменшення доходів до бюджетів чи порушення прав бізнесу.