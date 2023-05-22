Заборона продажу цигарок в Duty Free на час воєнного стану: з'явився проєкт закону
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. На сайті Верховної Ради України з'явився проєкт закону, яким передбачена заборона продажу тютюнових виробів в магазинах безмитної торгівлі (Duty Free). Пише УНН з посиланням на відповідний законопроєкт на сайті ВРУ.
Деталі
Проєкт Закону про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо протидії незаконному обігу тютюнових виробів вже з'явився на сайті ВРУ. Він передбачає заборону на час воєнного стану продажу тютюнових виробів в магазинах безмитної торгівлі (Duty Free). Наразі повний текст законопроєкту на сайті ВРУ ще відсутній.
Доповнення
Раніше, за результатами роботи Тимчасової слідчої комісії з питань економічної безпеки, що стосуються окремих виробників тютюнових виробів, були виявлені "значні непорівнянні обсяги сплачених податків" за 1 тонну сировини.
Це, на думку Тимчасової слідчої комісії, свідчило про виробництво контрафактних продуктів. Велику частку нелегального ринку тютюнових виробів становлять сигарети без акцизних марок, які призначені для продажу в магазинах Duty Free або для експорту.
З метою розв'язання цієї проблеми, був розроблений відповідний законопроєкт, який передбачає заборону продажу акцизних товарів в магазинах безмитної торгівлі на період воєнного стану на території України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порушень при переправці посилок побільшало - Київська митниця