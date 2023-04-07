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Порушень при переправці посилок побільшало - Київська митниця

Порушень при переправці посилок побільшало - Київська митниця

Київ • УНН

 • 1226268 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Київська митниця затримала менше ніж за пів року 330 міжнародних поштових відправлень через порушення митних правил. Наразі складено вже 29 протоколів. За сімома фактами матеріали скеровані до органів досудового розслідування для ухвалення рішення. Про це повідомив начальник Київської митниці Сергій Сілюк під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Цитата

«У 2020 році кількість протоколів про порушення митних правил за статтею 473 митного кодексу України (пересилання через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів, заборонених до такого пересилання – ред.), становила 21. У 2021 році кількість зросла до 34. На сьогодні нами затримано менше ніж за пів року 330 поштових відправлень. На даний час вже складено 29 протоколів. За семи фактами у нас матеріали скеровані до органів досудового розслідування для прийняття рішення. За чотирма фактами товари розміщені на склад митниці», - розповів Сілюк.

Деталі

Окрім того, Київська митниця, Музей історії міста Києва та Національний військово-історичний музей презентували врятовані Київською митницею від незаконного вивезення з України 469 предметів нумізматики, фалеристики, холодної зброї та військового спорядження від епохи бронзи до ХІХ ст. Громадяни намагалися незаконно переслати цінні артефакти в міжнародних поштових відправленнях за кордон. Предмети затримані митниками впродовж кількох місяців.

Доповнення

Прикордонники спільно з митниками завадили спробі вивезти стародруки громадянкою України через пункт пропуску «Краківець», та монети громадянином Китаю через пункт пропуску «Старокозаче».

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