Нарушений при переправке посылок стало больше - Киевская таможня
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Киевская таможня задержала менее чем за полгода 330 международных почтовых отправлений из-за нарушения таможенных правил. Сейчас составлено уже 29 протоколов. По семи фактам материалы направлены в органы досудебного расследования для принятия решения. Об этом сообщил начальник Киевской таможни Сергей Силюк во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
Цитата
«В 2020 году количество протоколов о нарушении таможенных правил по статье 473 Таможенного кодекса Украины (пересылка через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях товаров, запрещенных к такой пересылке – ред.), составило 21. В 2021 году количество возросло до 34. На сегодня нами задержано менее чем за полгода 330 почтовых отправлений. В настоящее время уже составлено 29 протоколов. По семи фактам у нас материалы направлены в органы досудебного расследования для принятия решения. По четырем фактам товары размещены на склад таможни», - рассказал Силюк.
Детали
Кроме того, Киевская таможня, Музей истории города Киева и Национальный военно-исторический музей презентовали спасенные Киевской таможней от незаконного вывоза из Украины 469 предметов нумизматики, фалеристики, холодного оружия и военного снаряжения от эпохи бронзы до XIX в. Граждане пытались незаконно переслать ценные артефакты в международных почтовых отправлениях за границу. Предметы задержаны таможенниками в течение нескольких месяцев.
Дополнение
Пограничники совместно с таможенниками пресекли попытку вывезти старопечатные книги гражданкой Украины через пункт пропуска «Краковец», и монеты гражданином Китая через пункт пропуска «Староказачье».