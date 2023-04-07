Нарушений при переправке посылок стало больше - Киевская таможня

Цитата

«В 2020 году количество протоколов о нарушении таможенных правил по статье 473 Таможенного кодекса Украины (пересылка через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях товаров, запрещенных к такой пересылке – ред.), составило 21. В 2021 году количество возросло до 34. На сегодня нами задержано менее чем за полгода 330 почтовых отправлений. В настоящее время уже составлено 29 протоколов. По семи фактам у нас материалы направлены в органы досудебного расследования для принятия решения. По четырем фактам товары размещены на склад таможни», - рассказал Силюк.

Детали

Кроме того, Киевская таможня, Музей истории города Киева и Национальный военно-исторический музей презентовали спасенные Киевской таможней от незаконного вывоза из Украины 469 предметов нумизматики, фалеристики, холодного оружия и военного снаряжения от эпохи бронзы до XIX в. Граждане пытались незаконно переслать ценные артефакты в международных почтовых отправлениях за границу. Предметы задержаны таможенниками в течение нескольких месяцев.

Дополнение

Пограничники совместно с таможенниками пресекли попытку вывезти старопечатные книги гражданкой Украины через пункт пропуска «Краковец», и монеты гражданином Китая через пункт пропуска «Староказачье».