Запрет продажи сигарет в Duty Free на время военного положения: появился проект закона

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КИЕВ. 22 мая. УНН. На сайте Верховной Рады Украины появился проект закона, которым предусмотрен запрет продажи табачных изделий в магазинах беспошлинной торговли (Duty Free). Пишет УНН со ссылкой на соответствующий законопроект на сайте ВРУ.

Детали

Проект Закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и другие законы Украины относительно противодействия незаконному обороту табачных изделий уже появился на сайте ВРУ. Он предусматривает запрет на время военного положения продажи табачных изделий в магазинах беспошлинной торговли (Duty Free). На данный момент полный текст законопроекта на сайте ВРУ еще отсутствует.

Дополнения

Ранее, по результатам работы Временной следственной комиссии по вопросам экономической безопасности, касающихся отдельных производителей табачных изделий, были выявлены "значительные несопоставимые объемы уплаченных налогов" за 1 тонну сырья.

Это, по мнению Временной следственной комиссии, свидетельствовало о производстве контрафактных продуктов. Большую долю нелегального рынка табачных изделий составляют сигареты без акцизных марок, которые предназначены для продажи в магазинах Duty Free или для экспорта.

С целью решения этой проблемы, был разработан соответствующий законопроект, который предусматривает запрет продажи акцизных товаров в магазинах беспошлинной торговли на период военного положения на территории Украины.

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