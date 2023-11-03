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"Этой ночью было около сорока "шахедов". Будем отвечать врагу. Мощно!" - Зеленский

Киев • УНН

 • 199060 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Ночью враг атаковал Украину около сорока «шахедами». Защитники неба отработали результативно в 10 областях. Украина будет мощно отвечать на вражескую на атаки. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, пишет УНН.

"Этой ночью было около сорока "шахедов". Будем отвечать врагу. Мощно!" - Зеленский

Цитата

«Этой ночью было около сорока «шахедов». Больше половины сбито. Наша авиация, зенитчики, мобильные огневые группы – спасибо вам, воины, за каждое сбитие», - заявил Зеленский.

Детали

По его словам, защитники неба работали результативно на территории десяти областей – Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой и Львовской.

«К сожалению, были и попадания. Предварительно – без жертв. Последствия ликвидируются. Харьков… Львовщина, Франковщина», - отметил глава государства.

Также добавил, что в Украине усиливают ПВО. «Усиливаем мобильные огневые группы. Осознаем, что с приближением зимы российские террористы будут пытаться наносить больше вреда. Будем отвечать врагу. Мощно», - подчеркнул президент.

Дополнение

Воздушные силы ВСУ подтвердили, что в ночь на 3 ноября в небе над Украиной было сбито 24 из четырех десятков ударных дронов типа Shahed, запущенных российскими войсками из курской области и из района приморско-ахтарска в рф, и ракету Х-59 из воздушного пространства оккупированной части Херсонской области.

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