"Цієї ночі було близько сорока "шахедів". Будемо відповідати ворогу. Потужно!" - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Вночі ворог атакував Україну близько сорока «шахедами». Захисники неба відпрацювали результативно в 10 областях. Україна буде потужно відповідати на ворожу на атаки. Про це заявив президент Володимир Зеленський, пише УНН.
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«Цієї ночі було близько сорока «шахедів». Більше половини збито. Наша авіація, зенітники, мобільні вогневі групи – дякую вам, воїни, за кожне збиття», - заявив Зеленський.
Деталі
За його словами, захисники неба працювали результативно на території десяти областей – Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Київської, Кіровоградської, Вінницької, Хмельницької та Львівської.
«На жаль, були і влучання. Попередньо – без жертв. Наслідки ліквідовуються. Харків… Львівщина, Франківщина», - зауважив голова держави.
Також додав, що в Україні посилюють ППО. «Посилюємо мобільні вогневі групи. Усвідомлюємо, що з наближенням зими російські терористи будуть намагатись завдавати більше шкоди. Будемо відповідати ворогу. Потужно», - наголосив президент.
Доповнення
Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що у ніч на 3 листопада у небі над Україною було збито 24 з чотирьох десятків ударних дронів типу Shahed, запущених російськими військами з курської області та з району приморсько-ахтарська в рф, та ракету Х-59 із повітряного простору окупованої частини Херсонської області.