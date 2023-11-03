"Шахеди" запускалися хвилями і малими групами: ПС ЗСУ повідомили деталі нічної атаки рф
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що у ніч на 3 листопада у небі над Україною було збито 24 з чотирьох десятків ударних дронів типу Shahed, запущених російськими військами з курської області та з району приморсько-ахтарська в рф, та ракету Х-59 із повітряного простору окупованої частини Херсонської області, пише УНН.
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"У ніч на 3 листопада 2023 року російські окупанти атакували Україну чотирма десятками “Shahed-136/131” з Курської області та з району Приморсько-Ахтарськ - рф. Крім того, противник застосував керовану авіаційну ракету Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини", - вказали у ПС ЗСУ.
"Шахеди" запускались хвилями і прямували у різних напрямках малими групами", - зазначили у Повітряних силах.
Деталі
Як повідомляється, у більшості регіонів було оголошено повітряну тривогу, працювала протиповітряна оборона.
"У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 24 ударних БпЛА “Shahed-136/131” та одну керовану авіаційну ракету", - повідомили у ПС ЗСУ.
До відбиття повітряного нападу, як вказано, залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.
Раніше
Генштаб повідомляв, що у небі над Україною вночі знищили 24 з 38 "шахедів" та ракету Х-59.