"Шахеди" запускалися хвилями і малими групами: ПС ЗСУ повідомили деталі нічної атаки рф

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що у ніч на 3 листопада у небі над Україною було збито 24 з чотирьох десятків ударних дронів типу Shahed, запущених російськими військами з курської області та з району приморсько-ахтарська в рф, та ракету Х-59 із повітряного простору окупованої частини Херсонської області, пише УНН.