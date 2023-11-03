У небі над Україною вночі знищили 24 з 38 "шахедів" та ракету Х-59 - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Сили оборони у небі над Україною у ніч на 3 листопада знищили 24 з 38 ударних дронів типу Shahed та одну ракету Х-59, запущених російськими військами, повідомили у п'ятницю у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Цитата
"У ніч на 3 листопада, російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 38 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" та 1 керовану авіаційну ракету Х-59. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 24 ударних БпЛА та 1 ракету Х-59", - повідомили у Генштабі.
Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.
Доповнення
Сили оборони у ніч на 30 жовтня у небі над Україною знищили 12 з 12 ударних дронів типу Shahed та дві з двох ракет Х-59, запущених російськими військами.