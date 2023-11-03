В небе над Украиной ночью уничтожили 24 из 38 "шахедов" и ракету Х-59 - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Силы обороны в небе над Украиной в ночь на 3 ноября уничтожили 24 из 38 ударных дронов типа Shahed и одну ракету Х-59, запущенных российскими войсками, сообщили в пятницу в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
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"В ночь на 3 ноября, российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 38 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" и 1 управляемую авиационную ракету Х-59. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 24 ударных БпЛА и 1 ракету Х-59", - сообщили в Генштабе.
Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется.
Дополнение
Силы обороны в ночь на 30 октября в небе над Украиной уничтожили 12 из 12 ударных дронов типа Shahed и две из двух ракет Х-59, запущенных российскими войсками.