"Шахеды" запускались волнами и малыми группами: ВС ВСУ сообщили детали ночной атаки рф
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Воздушные силы ВСУ подтвердили, что в ночь на 3 ноября в небе над Украиной было сбито 24 из четырех десятков ударных дронов типа Shahed, запущенных российскими войсками из курской области и из района приморско-ахтарска в рф, и ракету Х-59 из воздушного пространства оккупированной части Херсонской области, пишет УНН.
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"В ночь на 3 ноября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину четырьмя десятками “Shahed-136/131” из курской области и из района приморско-ахтарска - рф. Кроме того, противник применил управляемую авиационную ракету Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины", - указали в ВС ВСУ.
"Шахеды" запускались волнами и направлялись в разных направлениях малыми группами", - отметили в Воздушных силах.
Детали
Как сообщается, в большинстве регионов была объявлена воздушная тревога, работала противовоздушная оборона.
"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 24 ударных БПЛА “Shahed-136/131” и одну управляемую авиационную ракету", - сообщили в ВС ВСУ.
К отражению воздушного нападения, как указано, привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы.
Ранее
Генштаб сообщал, что в небе над Украиной ночью уничтожили 24 из 38 "шахедов" и ракету Х-59.